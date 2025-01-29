Редкая орхидея-вампир распустилась в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Редкая орхидея-вампир, названная в честь графа Дракулы, распустилась в Пальмовой оранжерее "Аптекарского огорода". Об этом сообщила пресс-служба Ботанического сада МГУ.

Всего этот цветок, также известный как орхидея-обезьянка, имеет 118 видов. Они родом из Мексики, Центральной Америки, Эквадора, Перу и Колумбии. Некоторые из них имеют глубокий красный оттенок, откуда пошло название.

"Кроме того, чашелистики "Дракулы" обладают необычными отростками", – добавила пресс-служба.

По ее данным, цветок был популярным оранжерейным растением в Европе в конце XIX века. Сейчас именно в столичном саду собрана самая большая российская коллекция орхидеи-вампира.

Вместе с обычной орхидеей этого вида в "Аптекарском огороде" также зацвел и плодовитый подвид растения. Он, отмечают специалисты, может образовывать на себе большое количество цветков.

Между тем в саду под открытым небом уже расцвели первые подснежники. Посетители могли увидеть их у главного входа в Теневом саду. Всего в "Аптекарском огороде" растут шесть видов подснежников: складчатый, снежный, альпийский, ризейский, Воронова и Элвиса.