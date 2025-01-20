Первые подснежники расцвели в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Первые подснежники расцвели под открытым небом в "Аптекарском огороде". Об этом сообщила пресс-служба Ботанического сада МГУ.

Посетители смогут увидеть их у главного входа в Теневом саду. Всего в "Аптекарском огороде" растут шесть видов подснежников: складчатый, снежный, альпийский, ризейский, Воронова и Элвиса. Многие из них, как сообщили в саду, расцветают зимой, а некоторые – ранней весной и поздней осенью.

"Из года в год первые в Москве подснежники распускаются именно в "Аптекарском огороде" – из-за особого микроклимата", – уточнили в саду.

В середине января в "Аптекарском огороде" распустилась орхидея "Дендробиум нежный". Самый крупный экземпляр посетители могут увидеть в Пальмовой оранжерее.

До этого в "Аптекарском огороде" впервые расцвела самая большая в мире кувшинка. Речь идет о растении сорта "Виктория амазонская". Возможность посмотреть на уникальную кувшинку, а также увидеть шоколадные деревья представляется участникам тропических экскурсий.

