Орхидея "Яйцо в гнезде" расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела уникальная орхидея "Яйцо в гнезде". Об этом сообщает телеграм-канал сада.

"Венерин башмачок Пафиопедилюм хорошенький (Paphiopedilum bellatulum) – настоящее чудо природы. Его нежные лепестки напоминают драгоценные камни, а форма цветка завораживает", – говорится в сообщении.

Орхидею родом из тропиков Мьянмы, Таиланда, Малайзии и Южного Китая можно увидеть в Пальмовой оранжерее за стеклом. Ее листья темно-зеленые с серебристым мраморным узором, а внутри имеются яркие пурпурные пятна. Диаметр цветка составляет 8 сантиметров.

Ранее в "Аптекарском огороде" распустилась экзотическая орхидея Целогина гребенчатая, также известная как "снежная королева". Посетители могут увидеть растение в Пальмовой оранжерее. В природе цветок обычно встречается в Гималаях, Малайзии и Китае.