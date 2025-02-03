В "Аптекарском огороде" расцвела орхидея "снежная королева"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Экзотическая орхидея Целогина гребенчатая, также известная как "снежная королева", распустилась в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сада.

Посетители могут увидеть растение в Пальмовой оранжерее учреждения. В природе же цветок обычно встречается в Гималаях, Малайзии и Китае, уточнили в пресс-службе.

В этих местах орхидея произрастает на деревьях и известняковых скалах на высоте от 1,5 до 2,6 тысячи метров над уровнем моря. При этом, как добавили в саду, растение имеет примечательные прозвища по всему миру.

"В Скандинавии, Швеции, Норвегии, Финляндии и Германии ее называют "снежной королевой", так как в Гималаях она цветет прямо на снегу", – указали в пресс-службе.

Немногим ранее в "Аптекарском огороде" расцвела еще одна орхидея, которая получила свое название в честь графа Дракулы, – орхидея-вампир. Всего этот цветок, также известный как орхидея-обезьянка, имеет 118 видов. Они родом из Мексики, Центральной Америки, Эквадора, Перу и Колумбии.

Также в саду впервые расцвела самая большая в мире кувшинка. Речь идет о растении сорта "Виктория амазонская". Возможность посмотреть на уникальную кувшинку, а также увидеть шоколадные деревья представляется участникам тропических экскурсий.

