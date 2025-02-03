03 февраля, 16:57Город
Подснежники появились в парке "Лосиный остров"
Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"
Подснежники появились в парке "Лосиный остров" на фоне теплой погоды. Об этом сообщается в телеграм-канале парка.
"Из-под прошлогодней листвы выглянули робкие ростки первоцветов. Умытые январским дождем, они вытянулись и готовы распуститься. Эти неожиданные сюрпризы зимы будут радовать нас недолго, уже холодает", – говорится в публикации.
Столбик термометра в Москве уже опустился ниже нуля. В ближайшие дни в городе прогнозируется постепенное похолодание, спрогнозировал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
Ранее экзотическая орхидея Целогина гребенчатая, также известная как "снежная королева", распустилась в "Аптекарском огороде". Посетители могут увидеть растение в Пальмовой оранжерее учреждения.
В природе цветок обычно встречается в Гималаях, Малайзии и Китае. В этих местах орхидея произрастает на деревьях и известняковых скалах на высоте от 1,5 до 2,6 тысячи метров над уровнем моря.
В Подмосковье появились подснежники