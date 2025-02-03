Синоптик Ильин: возвращение зимней погоды в Москву будет мягким

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зимняя погода плавно вернется в Москву. Об этом сообщает RT со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

По его словам, на данный момент столбик термометра уже опустился ниже нуля. В ближайшие дни, как утверждает синоптик, в городе прогнозируется постепенное похолодание. Ночью температура будет колебаться от минус 5 до 10 градусов.

Кроме того, Ильин заявил, что обильных снегопадов в Москве не ожидается, возможен лишь легкий снежный покров.

"Атмосферное давление будет подниматься и достигнет пиковых показателей этой недели в четверг-пятницу", – заключил синоптик.

Уже в понедельник, 3 февраля, в Москве может сформироваться снежный покров высотой до 2 сантиметров, сообщал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Однако вплоть до конца первой декады месяца высота снега в столице не будет превышать 1–3 сантиметров, уточнял он.

