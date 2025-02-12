"Аптекарский огород" отпразднует 319-летие 14 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" отпразднует свой день рождения 14 февраля. Ему исполнится 319 лет, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сад.

"Аптекарский огород" был основан в 1706 году по инициативе императора Петра I. Он планировал обеспечить городские аптеки необходимым лекарственным сырьем.

Согласно легенде, которую привела пресс-служба сада, император посадил лиственницу, ель и пихту. Первым руководителем "Аптекарского огорода" стал Трауготт Гербер. С 1799 по 1804 год сад контролировала Московская медико-хирургическая академия, а затем он стал принадлежать МГУ.

В саду организовывали практические занятия по ботанике для студентов. В 1873–1902 годах главой сада был Иван Горожанкин. Ему удалось наладить обмен растениями с другими ботаническими мировыми организациями, возвести оранжерею и начать собирать коллекцию редких тропических растений.

Ранее в "Аптекарском огороде" распустилась экзотическая орхидея Целогина гребенчатая, также известная как "снежная королева". Посетители могут увидеть растение в Пальмовой оранжерее учреждения. В природе цветок обычно встречается в Гималаях, Малайзии и Китае.

