20 марта, 15:37Город
Цветение пролески началось в Москве
Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"
Пролеска начала цвести в Москве. Луковичное многолетнее растение заметили в Хамовниках, сообщает Агентство "Москва".
Как объяснили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, пролеска распускается рано.
"Эти растения уже начали цвести по городу", – говорится в сообщении.
По словам биологов, пролеска не включена в Красную книгу Москвы. При этом они посоветовали не срывать растения.
17 марта наступил пик цветения подснежников в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Всего в саду растут 6 видов подснежников: Воронова и Элвиса, складчатый, снежный, альпийский и ризейский. При этом многие из них цветут зимой, но некоторые – только ранней весной.
Ранее биологи заметили цветение мать-и-мачехи в "Лосином острове". По словам эксперта Азамата Кунафина, это растение каждую весну расцветает одним из первых.
В "Аптекарском огороде" расцвела орхидея-вампир