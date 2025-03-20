Цветение пролески началось в Москве

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Пролеска начала цвести в Москве. Луковичное многолетнее растение заметили в Хамовниках, сообщает Агентство "Москва".

Как объяснили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, пролеска распускается рано.

"Эти растения уже начали цвести по городу", – говорится в сообщении.

По словам биологов, пролеска не включена в Красную книгу Москвы. При этом они посоветовали не срывать растения.

17 марта наступил пик цветения подснежников в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Всего в саду растут 6 видов подснежников: Воронова и Элвиса, складчатый, снежный, альпийский и ризейский. При этом многие из них цветут зимой, но некоторые – только ранней весной.

Ранее биологи заметили цветение мать-и-мачехи в "Лосином острове". По словам эксперта Азамата Кунафина, это растение каждую весну расцветает одним из первых.

