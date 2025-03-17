Пик цветения подснежников наступил в "Аптекарском огороде"

Фото: hortus.msu.ru

Пик цветения подснежников наступил в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщили в пресс-службе сада, рекомендовав посетителям поскорее посмотреть на растения.

Всего в саду растут 6 видов подснежников: Воронова и Элвиса, складчатый, снежный, альпийский и ризейский. При этом многие из них цветут зимой, но некоторые – только ранней весной и поздней осенью из-за особого микроклимата.

Также в "Аптекарском огороде" цветет орешник, первые пролески, крокусы, весенники, леонтица, белокопытники, печеночница, морозники.

"В бутонах нарциссы. По всему саду показались листья тюльпанов", – отметили в пресс-службе ботанического сада.

Ранее россиян предупредили, что за сбор, продажу и покупку видов подснежников, занесенных в Красную книгу России и, тех, которые уже расцвели в столичных лесопарках, предусмотрена административная ответственность.

Физлицам может грозить штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей, а должностным лицам – от 15 до 20 тысяч. Для юрлиц сумма штрафа составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

