Подснежники начали массово расцветать в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столичных лесопарках зафиксировали массовое расцветание подснежников. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Первоцветы были замечены в городских лесопарках "Измайлово" и "Битцевский лес". При этом, подчеркнуло ведомство, жители столицы уже фиксировали их цветение возле искусственных источников тепла.

"Солнце достаточно прогрело землю и запустило процесс оживления флоры", – добавила пресс-служба департамента.

Растения, цветущие в начале сезона, играют важную роль в обеспечении пищей насекомых, обратили внимание специалисты. Они предоставляют нектар и пыльцу, которые необходимы для выживания перезимовавших пчел, жуков, бабочек и других опылителей.

Ранее юрист Анастасия Билялова предупредила, что за сбор, продажу и покупку некоторых видов подснежников, которые занесены в Красную книгу России, предусмотрена административная ответственность. По статье 8.35 КоАП гражданину могут выписать штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 15 до 20 тысяч. В случае с юрлицами речь идет о сумме от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, подчеркнула юрист.