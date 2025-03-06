Юрист Билялова: за продажу подснежников грозит штраф до миллиона рублей

06 марта, 19:29Общество
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За сбор, продажу и покупку подснежников можно получить крупный штраф, а за уничтожение места их произрастания – уголовный срок. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила юрист Анастасия Билялова.
Ранее главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила о преждевременном появлении подснежников в столичном регионе. По ее словам, обычно первоцветы распускаются с 20 по 31 марта, но нынешней весной это произойдет на 2–3 недели раньше положенного. Причиной аномалии послужила малоснежная зима.
Юрист отметила, что некоторые виды подснежников (например, альпийский, узколистный и складчатый) занесены в Красную книгу РФ. Поэтому за их сбор, продажу и покупку предусмотрена административная ответственность (ст. 8.35 КоАП РФ).
Если же из-за действий гражданина пострадает территория, где растут подснежники, ему грозит уголовная ответственность по статье об уничтожении критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу (ст. 259 УК РФ).
"За правонарушение такой категории назначается штраф от 300 тысяч рублей или исправительные работы. Также это может быть ограничение свободы на срок до трех лет", – пояснила Билялова.
Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что за сбор, приобретение, хранение и перевозку краснокнижных грибов может грозить штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 4 лет. Примером вида грибов, охраняемых правовым документом, является рядовка мацутакэ.