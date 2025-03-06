Юрист Билялова: за продажу подснежников грозит штраф до миллиона рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сбор, продажу и покупку подснежников можно получить крупный штраф, а за уничтожение места их произрастания – уголовный срок. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила юрист Анастасия Билялова.

Ранее главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила о преждевременном появлении подснежников в столичном регионе. По ее словам, обычно первоцветы распускаются с 20 по 31 марта, но нынешней весной это произойдет на 2–3 недели раньше положенного. Причиной аномалии послужила малоснежная зима.

Юрист отметила, что некоторые виды подснежников (например, альпийский, узколистный и складчатый) занесены в Красную книгу РФ. Поэтому за их сбор, продажу и покупку предусмотрена административная ответственность (ст. 8.35 КоАП РФ).





Анастасия Билялова юрист Сумма взыскания для физлиц составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 15 до 20 тысяч. В случае с юрлицами речь идет о сумме от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Если же из-за действий гражданина пострадает территория, где растут подснежники, ему грозит уголовная ответственность по статье об уничтожении критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу (ст. 259 УК РФ).

"За правонарушение такой категории назначается штраф от 300 тысяч рублей или исправительные работы. Также это может быть ограничение свободы на срок до трех лет", – пояснила Билялова.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что за сбор, приобретение, хранение и перевозку краснокнижных грибов может грозить штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 4 лет. Примером вида грибов, охраняемых правовым документом, является рядовка мацутакэ.

