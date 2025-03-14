Орешник и ива пепельная зацвели в нацпарке "Лосиный остров" раньше срока

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Орешник и ива пепельная зацвели в национальном парке "Лосиный остров" на две недели раньше срока из-за теплой зимы. Об этом пресс-служба парка сообщила в телеграм-канале.

Лещина обыкновенная, или орешник – это кустарник высотой до восьми метров. Его желтые "мужские сережки" выделяются на фоне еще "неодетого" леса и появляются примерно за три недели до раскрытия зеленых листьев, рассказали в парке.

Заросли же ивы пепельной можно найти по берегам Верхнеяузского водно-болотного комплекса, на заболоченных участках лесов.

Ранее биологи заметили цветение мать-и-мачехи в "Лосином острове". По словам эксперта Азамата Кунафина, это растение каждую весну расцветает одним из первых.

Также в столице стали активно распускаться подснежники. Первоцветы можно наблюдать в лесопарках "Измайлово" и "Битцевский лес". Некоторые москвичи увидели цветение растения еще около искусственных источников тепла.