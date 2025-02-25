Депприроды: первыми весной в Москву вернутся скворцы и грачи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Скворцы и грачи прилетят в Москву приблизительно во второй половине марта. Они станут первыми птицами, которые вернутся в город с наступлением весны, сообщила пресс-служба Депприроды столицы.

Сославшись на результаты наблюдений за последние пять лет, представители ведомства уточнили, что самое раннее появление скворцов в Москве фиксировалось 17 марта. При этом учитывать в качестве индикатора грачей сложнее. Специалисты пояснили, что это связано с тем, что некоторые особи предпочитают зимовать в городе.

Вместе с тем 20 марта начнет постепенно увеличиваться продолжительность светового дня. За счет этого солнце будет дольше прогревать землю, что станет началом пробуждения растений и животных, указали в ведомстве.

"В мире флоры первыми отреагируют на начало весны деревья: разные виды ивы, лещина, ольха. C появлением первых проталин оживут травянистые растения: мать-и-мачеха, подснежник, крокусы, ветреница дубравная и лютиковая, медуница неясная и другие", – рассказали специалисты.

При этом, как правило, увидеть первые цветки мать-и-мачехи москвичи могут в конце марта, а крокусы и медуница неясная появляются в начале апреля.

Однако встретить птиц в Москве можно и в зимний период. В это время в городе находится около 100 видов пернатых. Помощь диким птицам в виде подкормки допустима при наступлении морозов, когда температура воздуха опускается ниже нуля градусов, а на земле лежит снег.