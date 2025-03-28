Помело расцвело в "Аптекарском огороде" в Москве

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Помело расцвело в старинной Субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в телеграм-канале учреждения.

"Гости сада могут увидеть, как на ветвях вечнозеленого деревца распускаются крупные белоснежные цветы с густым сладковатым ароматом. <...>. Посетители "Аптекарского огорода" могут наблюдать это редкое явление в течение ближайших двух недель", – отметили в саду.

Помело также известно как помпельмус, или шеддок. Плоды растения достигают 30 сантиметров в диаметре и могут весить до 10 килограммов. Созревают они 6–8 месяцев.

В "Аптекарском огороде" также сейчас цветет рододендрон даурский, известный как сибирский багульник. Растение получило свое название в честь Даурии – исторической области в Забайкалье. Посетители сада могут увидеть и подснежники, крокусы и другие весенние цветы.

Кроме того, в "Лосином острове" цветут орешник и ива пепельная. Они расцвели на две недели раньше срока из-за теплой зимы.

