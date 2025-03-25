Фото: телеграм-канал "К лесу передом"

Рекордно раннее цветение хохлатки плотной зафиксировано в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Цветки и бутоны растения были замечены 19 марта в Тимирязевском районе.

"Несколько десятилетий назад также была ранняя весна, и тогда первые цветки хохлатки появились 31 марта – на 12 дней позже, чем в этом году", – говорится в публикации.

Ранее в столице начала цвести пролеска. Это луковичное многолетнее растение заметили в Хамовниках. Биологи призвали не срывать пролеску, хоть она и не включена в Красную книгу Москвы.

Также из-за теплой зимы раньше срока распустились орешник и ива пепельная в национальном парке "Лосиный остров". Желтые "мужские сережки" орешника выделяются на фоне еще "неодетого" леса и появляются примерно за три недели до раскрытия зеленых листьев.