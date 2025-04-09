В "Аптекарском огороде" раскрылся "трупный цветок"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В Субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" 9 апреля распустился "трупный цветок", известный также как "язык дьявола". Растение знаменито благодаря едкому запаху гнилого мяса, сообщает телеграм-канал "Аптекарский огород".

По словам сотрудников учреждения, верхняя часть цветка нагревается на 20 градусов сильнее, чем воздух вокруг. Пика благоухания цветок достигает около полуночи. В это время мухи и жуки слетаются на запах.

Также в пресс-службе сада отметили, что в оранжерее можно увидеть, как выглядит "трупный цветок" изнутри.

В природе "язык дьявола" растет в восточной части тропической Азии. Встретить его можно на южных островах Японии.

Ранее в "Аптекарском огороде" распустились тюльпаны и нарциссы. Растения можно увидеть на Весеннем фестивале цветов. Также в 20-х числах апреля в саду расцветут первые в городе магнолии и сакуры.