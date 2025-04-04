В "Аптекарском огороде" распустились тюльпаны и нарциссы

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Тюльпаны и нарциссы распустились под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-служба столичного ботсада.

Растения можно увидеть на Весеннем фестивале цветов.

"Алые тюльпаны Грейга примечательны крупными цветками бокаловидной формы с заостренными лепестками. Листья имеют оригинальный окрас: на них нанесены бордовые и фиолетовые полосы. Это служит украшением растения даже после отцветания бутонов", – добавили в пресс-службе.

По данным учреждения, в "Аптекарском огороде" все расцветает раньше, потому что здесь теплее, чем в других местах столицы.

Также в пресс-службе сада отметили, что в 20-х числах апреля в "Аптекарском огороде" расцветут первые в городе магнолии и сакуры. В начале мая распустятся яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль, рябчики и черемуха.

Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" расцвел "мясной цветок". Растение находится в Теневом саду. Оно не только привлекает необычным внешним видом, но и весьма специфическим запахом.