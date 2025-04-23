В столице усиливают контроль за состоянием водоохранных зон

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Специалисты департамента природопользования Москвы активно обследуют водоохранные зоны, выявляя в них сухостойные и аварийные деревья. Такая работа направлена на предотвращение возможных угроз, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что сухостойные и аварийные деревья представляют опасность и для людей, и для имущества, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Подлежащие санитарной вырубке деревья передаются балансодержателям территорий для принятия мер по обеспечению безопасности.

Инспекторы легко определяют сухостойные деревья по отслаивающейся или отсутствующей коре, наличию вылетных отверстий от насекомых и отсутствию мелких веточек. В свою очередь, аварийными считаются те деревья, которые имеют угол наклона ствола более 45 градусов или которые поражены болезнями.

При выявлении фактов нарушения обязательных требований к содержанию зеленых насаждений к нарушителям применяются меры административного воздействия по статье 4.17 КоАП Москвы.

В частности, это грозит штрафом для должностных лиц до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 350 тысяч рублей. Соблюдение требования природоохранного законодательства находится на постоянном контроле.

Ранее межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку информации о загрязнении реки Серебрянки на востоке Москвы. Специалисты уже локализовали загрязнение и отобрали пробы воды.

Кроме того, прокуратура Москвы проведет проверку по факту загрязнения реки Сходня. Сброс бетонных отходов зафиксирован в ходе мониторинга территории на Фирсановском шоссе.