Современные экологические практики представили на заседании Нацкомитета ООН

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Современные экологические практики представили на заседании Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем. Мероприятие состоялось в Доме ООН, сообщает пресс-служба Московского НПЗ.

В рамках заседания Московский НПЗ представил доклад о сохранении экосистемы в защитной зоне предприятия.

"В природном заказнике на берегу Москвы-реки в Капотне разбит парк, где сохранены природные болота, жители могут познакомиться с биоразнообразием речной поймы, гуляя по парящим экотропам среди зелени. В поймах Москвы-реки обитает более 160 видов птиц. Совместно с научным и экологическим сообществом сформирован перечень краснокнижных животных и редких видов растений", – говорится в сообщении.

Кроме того, создана уличная экспозиция о природе Капотни, а для школьников проводятся открытые уроки на свежем воздухе и экопрактикумы.

По словам председателя Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Елены Шаройкиной, предприятие комплексно подходит к сохранению экосистемы Капотни.

"Это и обновление производства, и значительное уменьшение влияния на окружающую среду, и вовлечение в экологические акции местного сообщества, и сохранение краснокнижной флоры и фауны. Это тот пример, которым Россия может по праву гордиться. Речь идет об уровне, к которому должны стремиться все наши отечественные предприятия", – отметила Шаройкина.

Опытом экологического благополучия поделились и другие представители крупного российского бизнеса. Самые успешные практики и научные проекты войдут в регулярные национальные доклады о вкладе в восстановление экосистем и будут представлены от России на международных площадках ООН.

Ранее сообщалось, что в Общественном совете Минприроды позитивно оценили экополитику Москвы. Благодаря принятым мерам правительство столицы сформировало стратегию и планы по развитию зеленого фонда. Он увеличится с 20 000 до 100 000 гектаров за счет ввода в законодательство понятий "зеленые насаждения", "особо охраняемые зеленые территории", "особо охраняемые природные территории".

Теперь все зеленые зоны находятся под защитой, контролем и развитием Москвы. На них усилится охрана, а вырубка деревьев станет практически невозможной процедурой.