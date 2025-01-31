В Общественном совете Минприроды позитивно оценили экополитику Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благодаря новым экологическим стандартам в области использования зеленого фонда Москвы власти города сформировали комплексную экополитику, рассказал Москве 24 глава Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин.

Стандарты ужесточили природоохранное законодательство для людей, которые не хотят вести хозяйственную деятельность в соответствии с требованиями закона, отметил Закондырин.

Кроме того, благодаря принятым мерам правительство столицы сформировало стратегию и планы по развитию зеленого фонда. Он увеличится с 20 000 до 100 000 гектаров за счет ввода в законодательство понятий "зеленые насаждения", "особо охраняемые зеленые территории", "особо охраняемые природные территории".

Теперь все зеленые зоны находятся под защитой, контролем и развитием Москвы. На них усилится охрана, а вырубка деревьев станет практически невозможной процедурой.

Закон "Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве" был принят Московской городской думой в 2024 году. Благодаря законодательному акту получится связать все столичные зеленые территории в единый зеленый каркас, включая парки, скверы и другие зоны растительности в жилых районах.

Между тем зеленый каркас позволит обеспечить достаточный уровень озеленения столицы и будет учитывать потребности жителей. По новому закону вместо хаотичной высадки саженцев взамен утраченных деревьев будет выплачиваться денежная компенсация.