Зеленый каркас позволит создать в Москве новые экотропы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зеленый каркас позволит создать в Москве новые туристические и прогулочные экотропы, которые повысят времяпровождение граждан на природе. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Включение зеленых насаждений в городскую среду поможет москвичам не только проводить качественный отдых, но и снижать уровень стресса, укреплять здоровье. Аспекты указаны в концепции нового экологического законодательства Москвы, которое вводит понятие зеленого каркаса.

Парки, скверы, зеленые зоны в жилых районах станут элементами каркаса, который свяжет территории между собой.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что уже сегодня многие зоны отдыха в столице активно развиваются, благодаря чему жители могут отдыхать на природе прямо в городе. При этом зеленые зоны в шаговой доступности находятся у более 90% граждан.

Несмотря на то что зон много, они работают автономно. В связи с этим в планах концепции экологического законодательства создать системное функционирование зон. Это поможет сделать досуг москвичей более разнообразным. Кроме того, такой подход станет стимулом для развития спортивной инфраструктуры.

Помимо этого, жители Москвы получат единое природное пространство, а городские власти будут уделять больше внимания развитию мест отдыха рядом с жилыми районами.

Между тем закон "Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве", подписанный Сергеем Собяниным, ввел определение зеленого фонда Москвы. Оно включает в себя все территории в пределах города, на которых растут деревья и кустарники.

Для управления зелеными насаждениями и территориями, относящимися к зеленому фонду, будет использоваться подход, учитывающий экосистемные функции зеленых насаждений.