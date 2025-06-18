"Активные граждане" выбрали имя для детеныша западной равнинной гориллы

Около 217 тысяч участников проекта "Активный гражданин" приняли участие в голосовании по выбору имени для детеныша западной равнинной гориллы в Московском зоопарке. Об этом сообщили на сайте проекта.

Как отметили в пресс-службе Московского зоопарка, зоологи предложили пять вариантов имен, тесно связанных с африканской культурой. Почти 35% участников (свыше 75 тысяч человек) выбрали имя Квито. Это город в Анголе, где велика популяция западных равнинных горилл.

За имя Зубери (происходит из языка суахили и означает "сильный". – Прим. ред.) проголосовали чуть больше 25%. На третьем месте оказался вариант имени Куанго, за который отдали голоса почти 18,5%. Также детеныша гориллы могли назвать Кванза или Кижани.

Детеныш появился на свет в начале февраля у пары горилл Киры и Визури. Жители и гости города могут посмотреть на него в павильоне "Приматы".

На воле эти животные живут в манговых зарослях, горных и тропических лесах Экваториальной Африки. Именно поэтому специалисты предложили варианты, которые будут отражать связь гориллы с его родиной.