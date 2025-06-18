18 июня, 13:15Общество
"Активные граждане" выбрали имя для детеныша западной равнинной гориллы
Как отметили в пресс-службе Московского зоопарка, зоологи предложили пять вариантов имен, тесно связанных с африканской культурой. Почти 35% участников (свыше 75 тысяч человек) выбрали имя Квито. Это город в Анголе, где велика популяция западных равнинных горилл.
За имя Зубери (происходит из языка суахили и означает "сильный". – Прим. ред.) проголосовали чуть больше 25%. На третьем месте оказался вариант имени Куанго, за который отдали голоса почти 18,5%. Также детеныша гориллы могли назвать Кванза или Кижани.
Детеныш появился на свет в начале февраля у пары горилл Киры и Визури. Жители и гости города могут посмотреть на него в павильоне "Приматы".
На воле эти животные живут в манговых зарослях, горных и тропических лесах Экваториальной Африки. Именно поэтому специалисты предложили варианты, которые будут отражать связь гориллы с его родиной.