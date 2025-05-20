"Активные граждане" выберут имя для детеныша западной равнинной гориллы

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Участники проекта "Активный гражданин" смогут выбрать имя для нового обитателя Московского зоопарка – детеныша краснокнижной западной равнинной гориллы. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Он появился на свет в начале февраля. Жители и гости города могут посмотреть на детеныша гориллы в павильоне "Приматы".

"Родители – пара горилл Кира и Визури – с трепетом заботятся о нем. Хотя самка все время держит малыша на руках, иногда она все же позволяет другим членам семьи подойти и осторожно его погладить", – говорится в сообщении.

На воле эти животные живут в манговых зарослях, горных и тропических лесах Экваториальной Африки. Именно поэтому специалисты предложили варианты, которые будут отражать связь гориллы с его родиной.

"Четыре из пяти имен начинаются на букву "К" – это своеобразная дань уважения матери Кире", – сказано в материале.

Детеныша могут назвать Квито – это город в Анголе, где сохранилась устойчивая популяция западных равнинных горилл. Следующее имя Куанго – отсылка к названию реки в бассейне Конго. Животное может получить также имя Кванза. В афроамериканской культуре так называется праздник в честь первых плодов урожая. Еще одно имя – Кижани. На языке суахили это означает "зеленый". Зубери означает "сильный" и "могучий".

Голосование подготовили департамент культуры столицы и проект "Активный гражданин". Пользователи уже выбирали имена для многих животных, включая малайских медвежат Машу, Лучика и Звездочку, альпака Зефира, гиену Акелу, панду Катюшу и тигра Амура.

Ранее в Московском зоопарке родились три ягненка породы уэссан. Все ягнята оказались самками. Овцы породы Уэссан считаются самыми маленькими в мире. Высота взрослых баранов составляет 50 сантиметров в холке, вес – до 22 килограммов. Высота овечек – до 48 сантиметров, весят они 13–16 килограммов.