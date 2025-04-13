Детеныш редкого капуцина появился на свет в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного капуцина плаксы. Он появился на свет 27 марта у самки Нори и самца Матроса, передает портал мэра и правительства столицы.

Капуцины плаксы являются редким видом животных, которые занесены в Международную Красную книгу. Они представляют собой небольшую обезьяну с цепким хвостом. Местом их природного обитания являются леса Южной Америки. Свое название животные получили из-за издаваемых ими протяжных криков, которые напоминают человеческий плач.

До появления этого детеныша Нори и Матрос уже давали потомство. Подрастающих обезьян забирали в другие зоопарки. В настоящий момент в столичном зоосаде в группе капуцинов плакс живут Нори и Матрос, два их детеныша, а также пожилая самка Смолли, у которой есть двое взрослых детей. Посмотреть на них москвичи и гости столицы могут в павильоне "Дом приматов", расположенном на новой территории зоопарка.

"Новорожденный пока очень мал, и мама все время носит его на себе. Пол детеныша неизвестен – зоологи не берут его на руки, чтобы не подвергать стрессу. Остальные члены группы уже осторожно осмотрели малыша и обнюхали его. Чуть позже, когда малютка подрастет, его будут нянчить старшие братья и самка Смолли", – приводит портал слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.

Уточняется, что в настоящий момент детеныш питается материнским молоком. Однако когда ему исполнится два – два с половиной месяца, ему начнут давать те же корма, которые ест его мама. Сперва детеныш начнет брать их у нее изо рта, но по мере взросления научится питаться самостоятельно. Также с течением времени детеныш будет спускаться с мамы и начнет передвигаться сам.

В рацион этих обезьян включены фрукты, овощи, курятина, перепелиные яйца, йогурт, комбикорм. Кроме того, они едят орехи, сухофрукты и семечки.

Три месяц назад в Московском зоопарке появился на свет птенец папуанского калао. Родители – самец Ра и самка Нун – прятали его в закрытом гнезде. В рамках проекта "Активный гражданин" москвичи получат возможность выбрать для него имя.

Орнитологи решили назвать юного калао в честь одного из древнеегипетских божеств, как и его родителей. Участники голосования смогут выбрать из пяти вариантов.