"Активные граждане" выберут имя для птенца папуанского калао

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Участники проекта "Активный гражданин" могут выбрать имя для птенца папуанского калао из Московского зоопарка. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Птенец появился на свет три месяца назад. Родители – самец Ра и самка Нун – прятали его в закрытом гнезде.

Орнитологи решили назвать юного калао в честь одного из древнеегипетских божеств, как и его родителей. Участники голосования смогут выбрать из пяти вариантов.

К примеру, имя Бенну отсылает к мифической птице из древнеегипетской легенды, олицетворяющей возрождение и сияние. Другое возможное имя – Немти. Оно отсылает к богу – покровителю странствий, со значением "тот, кто в пути".

Также москвичи могут выбрать имя Тот, Птах и Шу.

Участники проекта "Активный гражданин" выбирали имена и для других обитателей зоосада. К примеру, москвичи назвали Акелой детеныша бурой гиены, который родился в Московском зоопарке. Всего в опросе приняли участие 288 тысяч человек.

Кроме того, "Активные граждане" выбрали клички для малайских медведей. Животных назвали Машей, Лучиком и Звездочкой.