Кенгурята впервые выглянули из сумок мам в нижегородском зоопарке

Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Кенгурята впервые выглянули из сумок своих матерей в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Соответствующие кадры появились в телеграм-канале зоосада.

Пополнение произошло у двух самок кенгуру Беннетта.

"Характерное шевеление в сумках у мам сотрудники зоопарка заметили еще в начале февраля, однако поначалу увидеть кенгурят было невозможно – малыши все время находились в сумках у мам, где они потихоньку подрастали и питались маминым молоком", – уточнили в зоопарке.

Пол малышей определят позже, когда они начнут покидать сумки мам.

Ранее у проживающей на территории национального парка "Лосиный остров" ламы Алисы родился детеныш. Пополнение произошло еще два месяца назад. Как сообщили в нацпарке, в первые дни жизни детеныш и его мать нуждались в поддержке специалистов, поэтому все заботы по уходу за новорожденным взяли на себя сотрудники биостанции под руководством научного отдела.

