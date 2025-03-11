11 марта, 16:47Регионы
Кенгурята впервые выглянули из сумок мам в нижегородском зоопарке
Фото: Зоопарк "Лимпопо"
Кенгурята впервые выглянули из сумок своих матерей в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Соответствующие кадры появились в телеграм-канале зоосада.
Пополнение произошло у двух самок кенгуру Беннетта.
"Характерное шевеление в сумках у мам сотрудники зоопарка заметили еще в начале февраля, однако поначалу увидеть кенгурят было невозможно – малыши все время находились в сумках у мам, где они потихоньку подрастали и питались маминым молоком", – уточнили в зоопарке.
Пол малышей определят позже, когда они начнут покидать сумки мам.
Ранее у проживающей на территории национального парка "Лосиный остров" ламы Алисы родился детеныш. Пополнение произошло еще два месяца назад. Как сообщили в нацпарке, в первые дни жизни детеныш и его мать нуждались в поддержке специалистов, поэтому все заботы по уходу за новорожденным взяли на себя сотрудники биостанции под руководством научного отдела.
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