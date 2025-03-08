Панде Катюше из Московского зоопарка подарили тюльпаны к 8 Марта

Панде Катюше, обитающей в Московском зоопарке, подарили тюльпаны к Международному женскому дню. Об этом в своем телеграм-канале сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.

На кадрах видно, как Катюша обнюхивает подаренные ей желтые тюльпаны, а после пробует их на вкус.

"Сегодня 8 Марта. Этот день наполнен нежностью, теплом и… Катюшей. Катюша словно олицетворение этого дня - очаровательная, как всегда, любопытная и окружённая цветами", – отметила Акулова.

Ранее панду Диндин и Катюшу поздравляли с Днем святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Им преподнесли подарок в форме сердца. На кадрах видно, как животные играют с мягким презентом. При этом животные были в восторге от сюрприза.

