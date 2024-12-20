Москвичи выбрали имена трем малайским медвежатам

Фото: ag.mos.ru

Голосование по выбору имен для трех малайских медвежат завершилось в проекте "Активный гражданин". Животных назвали Машей, Лучиком и Звездочкой, передает портал мэра и правительства столицы.

По словам министра правительства Москвы и главы департамента культуры города Алексея Фурсина, менее чем за месяц в голосовании приняли участие более 230 тысяч жителей столицы.

Один из медвежат начал жить в столичном зоопарке в конце августа. На тот момент медведице было 5 месяцев. Изначально медвежонок привыкал к новому месту и сотрудникам зоосада, которые начали ухаживать за ней. К настоящему моменту вес детеныша превысил 21 килограмм, но медвежонок продолжает расти.

Некоторое время назад маленькая медведица впервые увидела свой экспозиционный вольер, где позже за ней смогут наблюдать посетители зоосада. В просторном помещении, которое стилизовали под тропический лес, специалисты создали для медвежонка все условия. Так, его оснастили подвесными игрушками, качелями и разнообразными конструкциями из дерева разной высоты, с помощью которых малышка сможет активно играть и лазить.

Из-за озорного характера этой медведицы горожане решили, что больше всего ей подходит имя Маша. В его пользу проголосовали 28% пользователей проекта "Активный гражданин". Вторым по популярности стало имя Аврора. За него высказались 20% голосующих. На третьем месте оказалось имя Злата, за которое проголосовали 18% пользователей. Завершили список возможных кличек такие экзотические варианты, как Сунни, Джави и Августа.

В ближайшее время у Маши появятся соседи. Ими станут еще двое малайских медвежат, самец и самка, для которых также выбрали имена.

Маленького медведя было решено назвать Лучиком. Детеныш отличается активностью и любознательностью, а также проявляет интерес к людям, которые заботятся о нем. Кроме того, малыш демонстрирует хороший аппетит и радуется гостям еще сильнее, когда к нему приходят с едой. С таким же интересом он осматривает игрушки и изучает деревянные препятствия и лесенки.

За имя Лучик проголосовали больше всего пользователей проекта "Активный гражданин". Их оказалось 32%. Вторым стало имя Лука, в поддержку которого проголосовали 22% пользователей. Далее в списке идут Султан, Рави и Батик, которые набрали по 15%. В самом конце списка расположилось имя Лумпур, которое понравилось ли 8% участников.

Вторая маленькая медведица более робкая и осторожная, чем ее соседи. Она чаще выбирает спокойные игры в укромных местах и еще сторонится людей. Пользователи "Активного гражданина" решили назвать этого детеныша Звездочкой. В его пользу выступили 27% пользователей проекта. Вторым оказалось имя Кира, которое набрало 17% голосов, а на третьем месте расположились имена Манго и Ассоль, получившие 17 и 16% соответственно. Замыкают список клички Малаша и Парвати.

До переезда этих детенышей в Московском зоопарке уже жили малайские медведи. Однако они не появлялись в столичном зоопарке более 30 лет. Так, в 1978 году самка Солоха поселилась в столице, ее подарили власти Лаоса правительству СССР. В 80-х в Московском зоопарке поселились еще два детеныша бируанги – Соломон и Лялька.