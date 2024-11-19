Московский зоопарк показал видео, где малайский медвежонок учится сдирать кору

Малайский медвежонок уже учится сдирать кору длинными когтями, сообщил Московский зоопарк в своем телеграм-канале

Начальник отдела "Млекопитающие" Михаил Брагин рассказал, что сдирать кору с деревьев для малайских медведей – природный навык. По его словам, он необходим для того, чтобы вскрывать пни и бревна во время поиска насекомых и их гнезд.

Кроме того, не так давно малайский медвежонок опробовал первый лазательный снаряд, имитирующий дерево. Сначала он обнюхал лесенку, а после начал пробовать покорять вершину. В зоосаде отметили, что проблемы возникли, когда медведица не поняла, как слезать с лесенки вниз. Однако путем проб и ошибок она научилась необходимым навыкам.

Между тем пользователи mos.ru могут теперь наблюдать за обитателями Московского зоопарка в режиме онлайн, например, за пандами Жуи, Диндин и Катюшей, карликовым бегемотом Ксюшей, слонами, гориллами, капибарами, семейством орангутанов, рысей, сурикатов, медоедов и другими животными.

Камеры установлены в экспозиционной части. Трансляцию ведут из уличных и внутренних вольеров. Они доступны по ссылке.