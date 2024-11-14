В Московском зоопарке рассказали о новых успехах малайского медвежонка

Малайский медвежонок из Московского зоопарка опробовала первый лазательный снаряд, имитирующий дерево. Сначала она обнюхала лесенку, а после начала пробовать покорять вершину. Об этом сообщил зоосад в своем телеграм-канале

В зоосаде отметили, что проблемы возникли, когда медведица не поняла, как слезать с лесенки вниз. Однако путем проб и ошибок самка научилась необходимым навыкам.

"Малышка показала себя невероятно смышленой и целеустремленной, если она совершала неправильное действие, то быстро делала выводы, и следующая попытка уже была успешной", – отметил ведущий зоотехник отдела "Млекопитающие" Денис Кочатов.

Сотрудники зоопарка были рядом, когда медведица осваивала лесенку, чтобы подстраховать ее, если она вдруг сорвется. Спустя время, когда медвежонок научилась лазать по снаряду, киперы подложили на пол подушки, чтобы случайное падение было для нее безопасным.

Малайских медведей называют не только "солнечными", но и "древесными". Для них лазание по деревьям – это не просто развлечение, а необходимость.

Они проводят на деревьях большую часть времени, ведь там они ищут еду и устраивают себе ночлег в своих "гнездах". Это позволяет им чувствовать себя в безопасности и защищаться от хищников.

Полугодовалую самку медведя привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы 24 октября. Представители этого вида не появлялись ни в одном из зоопарков России более 30 лет.

С первого дня прибытия в зоосад у медвежонка был хороший аппетит, она ест молочную смесь и пюре. На первом взвешивании сотрудники зоопарка выяснили, что масса ее тела составила 7,2 килограмма.