Московский зоопарк рассказал о хорошем аппетите малайского медвежонка

С первого дня прибытия в Московский зоопарк у малайского медвежонка хороший аппетит, она ест молочную смесь и пюре, рассказал зоосад в своем телеграм-канале

Кроме того, сотрудники зоопарка провели первое взвешивание. Маленькая медведица не испугалась весов и взошла на них, чтобы медики зафиксировали показатель. Масса ее тела составила 7,2 килограмма на момент приезда в зоопарк.

"Знакомство с киперами прошло замечательно. Несколько дней все привыкали друг к другу, малышка показала себя контактной, смелой и любознательной, поэтому не испугалась новых людей", – отметили в пресс-службе зоопарка.

Там также обратили внимание, что самка активно интересовалась всем, что ей предлагали киперы. Она быстро доверилась сотрудникам, которые за ней присматривают.

Полугодовалую самку медведя привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы 24 октября. Представители этого вида не появлялись ни в одном из зоопарков России более 30 лет.

Как рассказали в пресс-службе, медведица устала из-за долгой дороги. В качестве первого ужина в Москве медвежонку преподнесли молочную смесь для выкармливания щенков и специально приготовленное пюре из тыквы, манго и банана. Медведица ела из бутылочки, поскольку она еще слишком мала для другого способа питания.