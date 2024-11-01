Беличий саймири родился в столичном зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Детеныш беличьего саймири родился в Московском зоопарке. Эти животные – маленькие приматы, которые обитают в тропических лесах Южной Америки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Малыш появился на свет 10 сентября. Первые месяцы мама носит его на спине и кормит молоком. Зоологи не трогают обезьянку, чтобы не подвергать ее стрессу. Из-за этого пол детеныша пока не определен. Между тем посетители зоопарка уже могут увидеть малыша.

Беличий саймири родился весом 100 граммов. Взрослые особи при этом весят примерно от 600 граммов до 1,1 килограмма. Родителями малыша являются самец Кай и самка Герда. В этой группе есть еще несколько самок, в том числе четырехлетняя дочка Кая и Герды по кличке Тутси.

"У саймири о потомстве заботятся обычно самки. Когда малыш спустится со спины мамы, Герде будут помогать другие "тетушки", а также подросшая Тутси. Саймири начинают ходить примерно в два месяца", – рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, в этом возрасте детеныш обычно начинает пробовать взрослую еду: овощи, кусочки фруктов, комбикорм, насекомых, курицу и прочее. Самым вкусном лакомством для них является мучной червь – его используют киперы во время ветеринарного тренинга.

На этих тренингах каждую особь учат следовать за шариком определенного цвета. Среди приматом у саймири самый большой мозг по соотношению к массе тела – 1 к 17. Для сравнения, соотношение мозга и массы тела человека – 1 к 35.

Отмечается, что беличьи саймири появились в столичном зоопарке в конце 1990-х годов. Они поселились в павильоне "Приматы" после масштабной реконструкции на новой территории.

Детеныш малайского медведя поселился ранее в Московском зоопарке. Он является самым миниатюрным представителем семейства медведей и самым редким его видом, а также занесен в Международную Красную книгу в категорию уязвимых животных.

Московский зоопарк изменил режим работы с 1 ноября. Теперь он открыт для посетителей с 09:00 до 17:00. Вход на территорию зоопарка будет осуществляться с 09:00 до 16:00. В такое же время работать будут и дежурные кассы входов и терминалы.