Фото: Москва 24/Александр Авилов

Московский зоопарк изменит режим работы с 1 ноября. Он будет открыт для посетителей с 09:00 до 17:00, сообщает зоосад в своем телеграм-канале.

Вход на территорию зоопарка будет осуществляться с 09:00 до 16:00. В такое же время работать будут и дежурные кассы входов и терминалы.

Кроме того, вход на территорию Детского зоопарка со стороны улицы Садовой-Кудринской – улицы Большой Грузинской, дома 8, строения 43, будет закрываться в 16:00. Вход возле станции метро "Баррикадная" будет работать также до 16:00.

Ботанический сад МГУ в Москве 1 ноября закроется для свободного посещения на зиму. В то же время там будут продолжать проводить детские занятия и образовательные курсы. Также для посетителей в расписании останутся экскурсии.