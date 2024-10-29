Ботанический сад МГУ закроется на зиму 1 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ботанический сад МГУ в Москве закроется для свободного посещения на зиму с 1 ноября, сообщил сад в своем телеграм-канале.

В то же время там будут продолжать проводить детские занятия и образовательные курсы. Также для посетителей в расписании останутся экскурсии.

Между тем перед холодами жираф, обезьяны, черепахи и другие теплолюбивые животные из-за холодов были переведены в теплые помещения Московского зоопарка. Сейчас на улице можно увидеть лишь животных, которые способны переносить российскую зиму, среди них – туры, барсы, леопарды, а также волки и горные козлы, круглый год живущие в зоопарке на улице.