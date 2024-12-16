В Московском зоопарке рассказали о малайских медведях, живших здесь 30 лет назад

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Малайские медведи, бируанги, не появлялись в столичном зоопарке более 30 лет, однако теперь здесь вновь появился детеныш этого вида, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на сотрудников зоосада Ирину Алексеичеву, Нину Тузову и Анну Павлову.

В 1978 году самка Солоха поселилась в столице, ее подарили власти Лаоса правительству СССР. В 80-х в Московском зоопарке поселились еще два детеныша бируанги – Соломон и Лялька.

Последняя прожила в зоосаду по 1986 год, а потом переехала в зоопарк Душанбе, а Солоха и Соломон пробыли в Москве до 1992 года. После начала масштабной реконструкции их направили в другое место.

"Малайские медведи, несмотря на их миниатюрность, очень сильные и смелые. Однажды самец Соломон погнул прут, который фиксировал дверцу между его вольером и вольером тигра", – вспоминает Алексеичева.

В это же время Солоха, по рассказам сотрудников, любила выпрашивать у посетителей угощения, протягивая через решетку лапу. Однако дежурный сотрудник зоопарка пресекал попытки полакомиться запрещенной едой.

"Вскоре заграждения у вольеров затянули дополнительной сеткой, чтобы исключить такие случаи подкармливания", – добавила Тузова.

Архивисты нашли сведения, что бируанги были в Москве еще в 1910 году, когда директор зоосада Владимир Погоржельский принимал здесь животных из Санкт-Петербурга. Малайских медведей содержали и в 1937, и в 1948 годах.

С августа 2024 года в Московском зоопарке вновь поселился детеныш бируанги, сейчас самка привыкает к новым условиям, а недавно она начала есть мясное пюре. В столице скоро может стать еще больше "солнечных медвежат", которых называют так за светлое пятно в виде подковы или восхода солнца на груди.

Прибывшая самка, которой недавно исполнилось 9 месяцев, быстро растет и уже набрала вес 15 килограммов. Москвичам в проекте "Активный гражданин" предложили выбрать ей имя:



Джави;

Маша;

Августа;

Сунни;

Аврора;

Злата.

Еще два медвежонка прибудут в Москву уже в скором времени. Мальчик и девочка, им также по 9 месяцев. На выбор горожанам предлагают назвать мальчика:



Батик;

Лучик;

Лука;

Лумпур;

Султан;

Рави.

Имя второй самке бируанги можно выбрать из:



Кира;

Малаша;

Ассоль;

Звездочка;

Манго;

Парвати.

В это же время три гималайских медведя из четырех уже впали в спячку в зоопарке. Это произошло с наступлением морозов. В частности, в спячку ушли самец Аладдин и самка Бабуля на новой территории. Еще два медведя живут на старой территории – Фаня и Вася. Самка уже впала в спячку, однако самец оказался активнее и пока еще не уснул.

