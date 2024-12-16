Брошенную хозяином медведицу из Ленобласти передадут в новгородский зоопарк

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ленинградской области"

Брошенную хозяином в клетке на участке во Всеволжском районе Ленобласти медведицу Машу передадут в новгородский зоопарк. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в телеграм-канале.

Ранее Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура по обращению местных жителей организовала проверку и установила, что на земельном участке в СНТ "Белоостров" содержится бурая медведица по кличке Маша.

Однако условия содержания животного не соответствуют требованиям законодательства, а хозяин Маши более полугода не появлялся на территории участка. Жизнь зверя поддерживал сосед.

По данным пресс-службы, работники ведомства 16 декабря вместе со специалистами управления Росприроднадзора приехали на место временного содержания медведицы для ее изъятия и передачи в зоопарк "Новый ковчег" в Новгородской области.

Кроме того, Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о прекращении права собственности физлица на медведицу.

Между тем на севере Московской области поймали медведя, который пугал дачников. Он приходил на участки и огороды, где пробовал местный урожай, в то время как люди прятались по домам и боялись за домашних животных. После содержания в вольере под присмотром хищника планировалось передать в центр по содержанию диких животных.