В Сочи нашли сбежавшую из заброшенного сафари-парка верблюдицу по кличке Зухра. Причем гуляла она в общей сложности больше месяца. Исчезла Зухра не одна, а с верблюдом Кешей. Но его быстро нашли. Саму Зухру обнаружил фермер со своими товарищами.

За спасение брошенных в сафари-парке животных взялись ученые географического общества. Они перевезли уже более 20 питомцев. Животные постепенно отходят от стресса и адаптируются.

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