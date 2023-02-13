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Неотложную помощь спасенным из-под завалов животным организовали в Турции

Неотложную помощь спасенным из-под завалов животным организовали в Турции

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В Турции развернули неотложную помощь спасенным из-под завалов животным. В четырех районах появились экстренные пункты для собак, кошек, попугаев и других питомцев.

Как только их подлечат, они отправляются в ветклиники крупных городов под наблюдение ветеринаров. Всего с начала поисковой операции на поверхность из-под обломков подняли уже сотни животных. Спасти удалось даже аквариумных рыбок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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