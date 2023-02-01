В ДНР заявили, что Артемовск находится в оперативном окружении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артемовск в ДНР оцепили в оперативным окружением, Вооруженные силы РФ сейчас смыкают кольцо за городом. Об этом рассказал помощник врио главы республики Ян Гагин.

"Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр – Артемовск", – поделился он в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что ВС РФ атаковали по колоннам украинской стороны, которые двигались по этому пути. Трасса является единственной дорогой, по которой ВСУ могли передавать боеприпасы группировкам.

Гагин предположил, что уже в скором времени будет представлен доклад от взятия трассы под контроль российских сил.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на данный момент ВСУ стоят перед выбором, оставить Артемовск или перебросить туда ресурсы из Часова Яра. При втором раскладе они потеряют этот населенный пункт, подчеркнул офицер.

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