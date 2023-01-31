В МО РФ рассказали об освобождении Благодатного в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Благодатное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным министерства, этого удалось достичь благодаря успешным действиям добровольцев штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск.

Ранее замкомандира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Владимир Назаренко назвал бои под Артемовском сущим адом. По его словам, в районе населенного пункта ведется тяжелый перманентный бой каждый день и час.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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