Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Спецподразделение украинской армии ночью осуществило попытку прорыва в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Наши разведчики ночью обнаружили передвижение украинского спецназа на линии фронта", – написал Рогов.

В свою очередь, российские войска нанесли по военным артиллерийский удар. Одному из участников украинской спецгруппы удалось сбежать.

Ранее российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов под Авдеевкой. Сначала ВС РФ определили пункт временного размещения диверсантов с помощью оптических приборов ночного видения. После этого украинских диверсантов нейтрализовали применением огня из орудий 152-миллиметрового калибра и 122-миллиметровых установок.



ВС РФ ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу под Авдеевкой

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