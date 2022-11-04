Глава СК России заинтересовался делом о жестоком обращении с дельфинами в Севастополе

Фото: vk.com/sereneseadolphins

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по озвученным в средствах массовой информации сведениям о жестоком обращении с животными в городе Севастополе", – говорится в сообщении.

В среду, 2 ноября, в Сети появилось видео, на котором неизвестные выбрасывают четырех дельфинов в Черное море на пляже в Севастополе. Позже информацию об этом подтвердил губернатор города Михаил Развожаев.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что на поиски дельфинов отправились специалисты. По ее словам, животные имеют чипы, что значительно облегчает процесс их поиска.

В пятницу, 4 ноября, губернатор города проинформировал, что в результате поисков, которые продолжаются уже двое суток, найти животных не удалось. Дельфинов приманивали рыбой, но поиски оказались безуспешны. Специалисты намерены продолжить поиски 5 ноября.



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