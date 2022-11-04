Выброшенных дельфинов из дельфинария в Севастополе пока не нашли – власти

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Выброшенные из дельфинария Flipper в Севастополе дельфины пока не найдены. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Губернатор рассказал, что утром 4 ноября специалисты провели патрулирование берега Черного моря, а затем продолжили обследовать бухты города.

"Встретили десятки разных дельфинов, но на свисток дрессировщицы никто из них не отозвался. Приманить рыбой тоже никого не удалось… Поиск дельфинов специалисты продолжат завтра", – сообщил Развожаев.

Как сообщил Развожаев, морских котиков, которых ранее реквизировали из указанного дельфинария, переместили в другой под названием "Коктебель". Животных обследовали специалисты, они находятся в хорошем состоянии, уточнил губернатор.

Кадры того, как неизвестные скидывают в море дельфинов, появились в Сети в среду, 2 ноября. Информацию о происшествии подтвердил губернатор города.

Позже глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что на поиски дельфинов отправились специалисты. По ее словам, животные имеют чипы, что значительно облегчает процесс их поиска.



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