Семерых морских котиков изъяли у владельца дельфинария в Севастополе

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Семерых морских котиков изъяли у владельца севастопольского дельфинария, который ранее выпустил в море четырех дельфинов. Об этом написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, операция по изъятию котиков завершилась поздно вечером. О том, что животные находятся в опасности, начали говорить специалисты после произошедшего с дельфинами.

"Сейчас морских котиков в специально оборудованных машинах перевозят на базу Коктебельского дельфинария. После переезда животным будет обеспечено содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом для них уровне", – написал Развожаев.

Губернатор поблагодарил прокуратуру, МВД и лично глав ведомств за слаженную работу. Он добавил, что поиски дельфинов продолжатся на следующий день.

Четырех дельфинов выпустили в море в районе Севастополя в среду, 2 ноября. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что поиск животных облегчает то, что они чипированы. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

В "Москвариуме" выразили готовность принять дельфинов, если их состояние будет удовлетворительным для транспортировки. Глава ветеринарной службы организации Ирина Суворова пояснила, что у выпущенных на волю дельфинов практически нет шансов выжить, если не принять срочные меры.



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