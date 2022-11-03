"Москвариум" выразил готовность принять выброшенных в море в Севастополе дельфинов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Москвариум" выразил готовность принять дельфинов, которых выбросили в море в районе Севастополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной организации.

В "Москвариуме" уточнили, что эти планы можно осуществить, если состояние животных будет удовлетворительным для их транспортировки.

"Также мы готовы отправить своих специалистов при первой же необходимости", – рассказали в "Москвариуме".

Глава ветеринарной службы организации и волонтер Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" Ирина Суворова пояснила, что у выпущенных на волю дельфинов практически нет шансов выжить, если не принять срочные меры.

Информация о выброшенных в районе Севастополя дельфинах появилась в Сети в среду, 2 ноября. Позже глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что в море выпустили четырех животных. Поиск дельфинов облегчает то, что они чипированы.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Полицейские выяснили, что дельфинов выбросил местный индивидуальный предприниматель, который является директором одного из дельфинариев.



Дрессированных дельфинов выбросили в море в Севастополе

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