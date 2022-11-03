Владелица дельфинов рассказала о директоре севастопольского дельфинария

Фото: vk.com/sereneseadolphins

Один из учредителей севастопольского дельфинария и владелица животных Валентина Гнура рассказала о директоре дельфинария, который выбросил в море четверых млекопитающих. Об этом сообщает сайт "360".

По ее словам, выбросить неподготовленных к самостоятельной жизни дельфинов – это поступок невменяемого человека.

Также Гнура назвала ложью заявления директора дельфинария о том, что млекопитающих просто не на что кормить.

"Это невменяемость душевная. Никто не мог предположить, что такое мог сделать человек, который столько лет ими занимался. Это болезнь. Это поступок невменяемого человека", – заявила она.

2 ноября в интернете появились кадры того, как неизвестные скидывают в море дельфинов. Позже на видеозапись отреагировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который сообщил о привлечении к расследованию инцидента полиции, прокуратуры и Севприроднадзора.

Позже глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что у берегов Севастополя спасают выброшенных дельфинов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Полиция установила, что четверых млекопитающих, включенных в Красную книгу РФ, в море выбросил директор одного из дельфинариев.



Дрессированных дельфинов выбросили в море в Севастополе

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