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Владелица дельфинов рассказала о директоре севастопольского дельфинария
Фото: vk.com/sereneseadolphins
Один из учредителей севастопольского дельфинария и владелица животных Валентина Гнура рассказала о директоре дельфинария, который выбросил в море четверых млекопитающих. Об этом сообщает сайт "360".
По ее словам, выбросить неподготовленных к самостоятельной жизни дельфинов – это поступок невменяемого человека.
Также Гнура назвала ложью заявления директора дельфинария о том, что млекопитающих просто не на что кормить.
"Это невменяемость душевная. Никто не мог предположить, что такое мог сделать человек, который столько лет ими занимался. Это болезнь. Это поступок невменяемого человека", – заявила она.
2 ноября в интернете появились кадры того, как неизвестные скидывают в море дельфинов. Позже на видеозапись отреагировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который сообщил о привлечении к расследованию инцидента полиции, прокуратуры и Севприроднадзора.
Позже глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что у берегов Севастополя спасают выброшенных дельфинов.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Полиция установила, что четверых млекопитающих, включенных в Красную книгу РФ, в море выбросил директор одного из дельфинариев.
Дрессированных дельфинов выбросили в море в Севастополе
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