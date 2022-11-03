Запашный прокомментировал ситуацию с крымским дельфинарием

Фото: Москва 24

Хозяин дельфинария в Севастополе, выбросивший в море не приученных к дикой жизни животных, проявил безрассудство и полный непрофессионализм, заявил гендиректор Большого московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный. Об этом сообщает Пятый канал.

"Любому животному, которое провело большую часть с человеком, трудно, а иногда даже невозможно адаптироваться к живой природе. Потому что животное стало рассчитывать на помощь человека: на кормление, на содержание, на уход и на контакт. Животное, такое как дельфин, может быть привязано к своему дрессировщику", – сказал он.

Запашный пояснил, что у дельфинов всегда есть тренер, с которым они регулярно контактируют. По его словам, выброшенные в естественную среду млекопитающие будут скучать по этому человеку. Кроме того, по словам дрессировщика, помещение приученных к содержанию дельфинов в дикую среду сравнимо с убийством.

"Животное испытывает колоссальный стресс. Я это характеризую как безрассудство и полное отсутствие профессионального понимания", – подчеркнул Запашный.

2 ноября в интернете появились кадры, на которых неизвестные скидывают в море дельфинов. Позже на видеозапись отреагировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который сообщил о привлечении к расследованию инцидента полиции, прокуратуры и Севприроднадзора.

Позже глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что у берегов Севастополя спасают выброшенных дельфинов. Двоих сейчас ищут, еще двое прибились к берегу, их в ближайшее время доставят в Коктебель. Животные чипированы, это облегчает поиски.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Полиция установила, что четверых млекопитающих, включенных в Красную книгу РФ, в море выбросил предприниматель, который является директором одного из дельфинариев.

Дрессированных дельфинов выбросили в море в Севастополе

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