В Госдуме предложили запретить вылов млекопитающих для дельфинариев

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В России необходимо принять закон о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя новость о выброшенных в море дельфинах в Севастополе. Об этом сообщает "Радио 1".

"Думаю, что давно надо было принять законопроект, который мы неоднократно вносили, о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. Даже этот эпизод подтверждает, что там нет ни культуры, ни просвещения, есть только эксплуатация морских млекопитающих и нажива", – сказал депутат.

Бурматов отметил, что столкнувшиеся с какими-либо проблемами собственники животных обычно избавляются от них. В качестве примера подобных инцидентов парламентарий привел историю с "китовой тюрьмой", которая произошла в 2018 году. Тогда в одной из бухт Приморского края в неволе незаконно содержались 90 белух и 11 косаток, которых планировали продать в Китай.

"Вылавливали в культурно-просветительских целях, а закончилось все международным скандалом и тем, что, оказывается, их хотели продать просто за рубеж по контрабандной схеме", – заявил Бурматов.

По его словам, депутаты вносили в Госдуму законопроект о запрете вылова млекопитающих четыре раза, однако правительство РФ ни разу его не одобрило.

"Сейчас вроде бы нам удалось согласовать очередную версию этого законопроекта. Я очень рассчитываю, что наконец-то он будет принят", – заключил Бурматов.

2 ноября в интернете появились кадры того, как неизвестные скидывают в море дельфинов. Позже на видеозапись отреагировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который сообщил о привлечении к расследованию инцидента полиции, прокуратуры и Севприроднадзора.

Позже глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что у берегов Севастополя спасают выброшенных дельфинов. Двоих из них сейчас ищут, еще двое прибились к берегу, их в ближайшее время доставят в Коктебель. Животные чипированы, это облегчает их поиски.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Полиция установила, что четверых млекопитающих, включенных в Красную книгу РФ, в море выбросил предприниматель, который является директором одного из дельфинариев.



Дрессированных дельфинов выбросили в море в Севастополе

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