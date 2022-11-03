Биолог рассказал, выживут ли выброшенные в море в Севастополе дельфины

В Севастополе 2 ноября директор местного дельфинария Flipper выкинул в Черное море четырех дельфинов. После этого власти региона объявили операцию по спасению млекопитающих. Также было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Специалисты опасаются, что афалины могут погибнуть в дикой природе. Рассказываем, как эксперты оценивают шансы на их спасение.



Выброшенные дельфины

Вечером 2 ноября в полицию Севастополя поступило обращение о том, что неизвестные выбросили в море дельфинов на пляже в районе парка Победы. К ситуации оперативно подключились местные власти. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал произошедшее вопиющим случаем.





Михаил Развожаев губернатор Севастополя Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку.

Выяснилось, что четырех краснокнижных млекопитающих – двух самок и двух самцов – в море выпустил директор севастопольского дельфинария Flipper. Об этом сообщили в прокуратуре города. По данным ведомства, дельфинарий арендовал животных у другой организации. Известно, что млекопитающие прожили в неволе больше 10 лет. После случившегося возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале рассказала, что афалин могли выпустить из-за спора между двумя дельфинариями.





Светлана Радионова глава Росприроднадзора Предположительно, произошел спор между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями. Руководство последнего регулярно проигрывает суды и решило выпустить дельфинов в море, подвергнув жизни млекопитающих огромному риску.

Операция по спасению дельфинов началась 3 ноября в 7 утра. Губернатор Севастополя рассказал, что в ней была задействована дрессировщица из дельфинария Коктебеля, которая изначально работала именно с этими животными. Специалисты надеялись, что млекопитающие отзовутся на ее звуковые сигналы, однако этого не произошло.

Тем не менее им удалось установить предполагаемое местоположение дельфинов. "Это Песочная бухта, там было встречено два дельфина. На свисток они не отреагировали, но есть косвенные признаки, что все-таки это "наши" афалины", – отметил Развожаев.

В настоящий момент операция приостановлена, катера вернулись на берег. Однако завтра поисковые мероприятия снова возобновятся, заверил губернатор Севастополя. В свою очередь, в "Москвариуме" сообщили, что при необходимости готовы направить в помощь своих специалистов. Кроме того, принять к себе животных, если их состояние будет удовлетворительным для транспортировки из Севастополя в Москву.



"Моя личная жизнь, мои животные"

В Севастополе завели уголовное дело на директора дельфинария

Директор дельфинария Flipper Владимир Калниболотский объяснил свой поступок тем, что не имел средств к содержанию краснокнижных животных. Об этом он рассказал РБК.





Владимир Калниболотский директор севастопольского дельфинария Flipper Я увидел просто, что им печально в неволе, взял и выпустил. Средств на них тоже не хватало. Я продал все свое имущество, у меня кончились деньги.

Директор дельфинария также высказался по поводу вовлеченности в это дело правоохранительных органов. Он заявил, что ему все равно. "Это моя личная жизнь, мои животные. Я почувствовал, что им плохо, вернул их обратно в море", – сказал Владимир Калниболотский.

Вместе с тем один из учредителей севастопольского дельфинария Валентина Гнура назвала ложью заявления своего коллеги по поводу того, что дельфинов было не на что содержать.





Валентина Гнура один из учредителей севастопольского дельфинария Это невменяемость душевная. Никто не мог предположить, что такое мог сделать человек, который столько лет ими занимался. Это болезнь. Это поступок невменяемого человека.

В свою очередь, тренер дельфинов Галина Родичкина считает, что директор дельфинария выпустил их из-за судебных разбирательств, сообщает сайт "360". С ее слов, на животных якобы наложили арест и млекопитающих нельзя было продать. "Тренеры были не в курсе, все были не в курсе. Так-то мы бы шумиху подняли, есть люди, которые могли подъехать, чтоб забрать, мы бы не дали этого сделать. Мне очень тяжело", – призналась она.

Примечательно, что у Владимира Калниболотского есть проблемы с алкоголем. Эту информацию он сам подтвердил в беседе с журналистами, сообщает Life.ru.



Есть ли шанс на спасение?

Ведущий научный сотрудник института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников в беседе с Москвой 24 оценил шансы на выживание в дикой природе выпущенных дельфинов. По его словам, ключевую роль играет вовсе не продолжительность нахождения млекопитающих в дельфинарии. Важно, есть ли у них опыт жизни в естественной среде обитания.





Филипп Сапожников ведущий научный сотрудник института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Если дельфины родились в дельфинарии и были экспонированы там в течение 10 лет, то шансов выжить в море у них мало. Их всю жизнь кормил человек и у них отсутствует охотничий инстинкт. Они просто не смогут добывать себе пропитание.

Помимо трудностей с пищей, дельфинов поджидает ряд других опасностей, отметил биолог. "Они всю жизнь провели с человеком, их тренировали в дельфинарии. У них отсутствует инстинкт самосохранения. В поисках пищи они без опаски могут вплотную подплывать к судам с людьми, что чревато для них травмами", – объясняет эксперт.

Он также добавил, что рожденные в неволе дельфины в целом не готовы к жизни в открытом море. Отдельную опасность для млекопитающих представляют шторма, в ходе которых они могут разбиться о прибрежные скалы. Вместе с тем в Черном море нет хищников, которые угрожали бы этим животным, подчеркнул Сапожников. По его мнению, рожденные в неволе дельфины, скорее всего, сами вернутся к людям.

Если окажется, что они попали в дельфинарий из природной среды, пусть и в юном возрасте, то, скорее всего, выживут благодаря охотничьему опыту, полагает специалист. Кроме того, в этом случае животные могут и не вернуться к человеку, говорит Сапожников.

При таких условиях, по его мнению, шансов целенаправленно найти дельфинов в открытом море практически нет, они будут осваивать некогда привычные им просторы. В то же время вероятность, что млекопитающие могут самостоятельно приплыть к людям, если почувствуют тоску по человеку, остается, заключил биолог.

