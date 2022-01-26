Сенатор предложил ввести поправки об усыплении некоторых пород бродячих собак

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов рассказал, что законодатели от региона работают над поправками в нормативную базу, которые предусматривают усыпление некоторых пород бродячих собак. Об этом сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что в одном из регионов от нападения бродячих собак погиб ребенок. По его словам, это не единичный случай, а чипирование и стерилизация не решают проблему.
Михайлов считает, что нужно разрешить органам местного самоуправления принимать меры по отлову, изоляции и усыплению особо агрессивных бродячих собак.
Кроме того, отметил сенатор, нужно повысить ответственность граждан за выбрасывание своих питомцев на улицу.
Ранее Михайлов назвал чушью запрет на убийство собак. Он вспомнил, что в его деревне всегда отстреливали бесхозных собак, независимо от того, агрессивные они или нет. Людей, отстаивающих права и подкармливающих бродячих животных, он назвал "пятой колонной".
Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов сказал, что подобные заявления недопустимы и оскорбительны. Его возмутило то, что Михайлов публично призывает к уголовному преступлению. Он заявил, что сам готов встать под расстрел с зоозащитниками и никогда не поддержит призывы к расправе с ними.
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